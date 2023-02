Luis Alberto a DAZN: «Esultanza per gli amici di Cadice. Ecco perché mi sono arrabbiato». Parla il trequartista della Lazio

Luis Alberto ha parlato a DAZN dopo Lazio-Sampdoria.

Le sue parole: L’esultanza era preparata, la dedico ai miei amici di Cadice che ho sentito da poco. Oggi non siamo stati bravi, soprattutto a livello tecnico. Siamo stati lenti, dovevamo essere più veloci nel giro palla. L’ho detto anche in campo, la tensione poi rende le cose più plateali. Sono più a disposizione della squadra, anche il mio gioco è cambiato. In campo sono meno libero, ho meno spazi. Devo essere più attento in difesa e al collettivo.