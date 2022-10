Luis Alberto, lo spagnolo non è al top: le condizioni del Mago

Luis Alberto ieri non si è allenato nella seduta di scarico post Atalanta: quali sono le condizioni dello spagnolo?

Luis Alberto ieri non si è allenato nella seduta di scarico post Atalanta. Ma quali sono le condizioni dello spagnolo?

Leggero affaticamento muscolare all’anca per lo spagnolo, che la scorsa settimana ha preso una botta al fianco. Insomma, il Mago non è al top ed è forse per questo che non è sceso in campo a Bergamo. Ora, come sottolineato da La Repubblica, resta da capire se sarà a disposizione giovedì con il Midtjylland.