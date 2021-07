Luis Alberto, patto con la Lazio: cessione sempre più lontana

Luis Alberto ha stretto un patto con la Lazio: la cessione dello spagnolo ora sembra essere sempre più lontana

L’amichevole dell’altro giorno è stato forse l’emblema della situazione. Dopo tante polemiche, Luis Alberto ha deciso di far parlare il campo. Un qualcosa che tra l’altro lo spagnolo ha scelto di fare anche sul mondo social, dove ha ripostato la sua tripletta di martedì, chiedendo ai tifosi di scegliere il suo gol più bello.

Dunque, qual è ora la sua situazione? Come rivela il Corriere dello Sport, dopo le sue bizze e il suo arrivo in ritardo in ritiro, ci sarebbero stati dei colloqui telefonici chiarificatori con il ds Tare. Ed è qui che sarebbe nato una sorta di vero e proprio patto con la società. Il buon Luis ha ora il dovere di impegnarsi in campo, senza più creare alcuna turbolenza, e di mostrare l’atteggiamento giusto. Il Mago vorrebbe partire, ma la Lazio pretenderebbe 50-60 milioni di euro. Difficile possano arrivare proposte del genere, nonostante qualche rumors dalla Spagna, con Atletico Madrid, alla ricerca di un sostituto di Saul, e Villarreal alla finestra. L’ex Liverpool comunque per il momento sembra pensare solo al campo, con un Sarri che già ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo.