Luis Alberto, dalla Spagna insistono: l’Atletico Madrid su di lui

Dalla Spagna continuano a parlare di un interessamento dell’Atletico Madrid per Luis Alberto: le ultime e la situazione

Dalla Spagna continuano a parlare di un interessamento dell’Atletico Madrid per Luis Alberto. Ad analizzare la situazione l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Mago sarebbe un giocato gradito a Simeone, che sarebbe alla ricerca di un sostituto di Joao Felix. Ma in terra iberica, attorno al nome del centrocampista, ci sarebbe sempre molto movimento, visto che su di lui ci sarebbero sempre gli occhi del Siviglia, ma anche del Valencia.

Ma la Lazio? La scintilla con Sarri non è mai scattata, ma occorrerebbe trovare una soluzione che accontenti tutti. Lotito non sarebbe disposto a scendere sotto i 20 milioni. Insomma, la situazione appare ingarbugliata. E il buon Luis, dal canto suo, in questi giorni si è allenato, garantendo il massimo impegno.