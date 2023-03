Luis Alberto a Sky: «Per vincere stasera serve la Lazio di Napoli»

Arrivano le parole del centrocampista spagnolo pochi minuti prima della sfida di Conference League contro l’Az Alkaamar

Luis Alberto, ha parlato ai microfoni Sky nel pre-partita della sfida tra Lazio e Az Alkaamar, caricando l’ambiente in vista del match.

LE PAROLE– «Dobbiamo far passare questo entusiamo perchè sono tre punti che valgono come quelli di tutte le altre partite, anche se abbiamo battuto una delle migliori squadre in Europa. Per vincere oggi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto a Napoli. In Europa abbiamo subito una sconfitta importante in Danimarca, perciò bisogna stare sempre al 100% se no risulta difficile vincere le partite»

FORMA– «Io gioco, sto bene anche fisicamente, per questo sto giocando»