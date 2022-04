Moggi: «Su Mourinho ho dei dubbi, non mi sembra un granché»

Luciano Moggi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato l’operato di Mourinho con la Roma

Per i microfoni di TMW Radio, Luciano Moggi ha commentato l’operato di Mourinho alla guida della Roma. Ecco le sue parole:

«Su Mourinho ho dei dubbi, questa Roma equivale alla Roma di Fonseca con la differenza che Fonseca non aveva rinforzi invece a lui la società ha comprato dei giocatori. È un allenatore che va bene per i tifosi, ma non per la società. Mourinho è un buon allenatore, ma non sta facendo bene, gioca di rimessa e si adegua al gioco di chi incontra. Non mi sembra un granché».