Lucas Leiva: «Se avrei giocato con Sarri? Assolutamente si lo stimo molto»

Lucas Leiva, l’ex centrocampista interviene ai microfoni del Messaggero elogiando le qualità di Maurizio Sarri

Ai microfoni de Il Messaggero ha parlato Lucas Leiva, il quale elogia Maurizio Sarri rivelando che avrebbe giocato nella sua Lazio attuale

PAROLE – Se avrei giocato ancora per lui? Assolutamente sì. È talmente un intenditore di calcio che a volte ti serve molto tempo per capirlo. Ovunque è andato ha vinto. Questa stagione ha avuto i giocatori che voleva e i risultati stanno arrivando. Se poi la squadra ha un’identità chiara non vedo perché non puntare su di lui per tanto tempo