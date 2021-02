Lucas Leiva: «3 punti importantissimi. Bravi ragazzi!» – FOTO

La soddisfazione di Lucas Leiva per la vittoria contro la Sampdoria, che vale 3 punti importantissimi in vista del match contro il Bayern

Sostituito dopo 50 minuti ma autore della solita prova di sostanza ed equilibrio, Lucas Leiva si lascia andare alla gioia per i 3 punti conquistati contro la Sampdoria, in un match durissimo e in bilico fino al 90esimo. Questo il suo post Twitter.