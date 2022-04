Luca Marchetti: «Mertens alla Lazio è un’opzione valida»

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha confermato la possibilità che Dries Mertens vada alla Lazio a parametro zero

Intervenuto a Radio Marte, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha confermato come ci sia del vero nella pista che porterebbe Dries Mertens alla Lazio:

«Mertens-Lazio? È un giocatore in scadenza, si è sempre trovato bene con Sarri per cui può essere un pensiero valido anche perché la Lazio cerca un vice Immobile. Poi, c’è da capire se Mertens accetterebbe la corte della Lazio, ciò che mi pare però è che oltre alla voglia del belga di restare a Napoli, non si parla di rinnovo. Se il Napoli non propone a Mertens di restare, commette un errore. Ha accettato il ruolo da comprimario senza fare mai polemica, senza alzare mai la voce, è integrato nello spogliatoio e nella città ed è un capitale».