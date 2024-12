Lotta Scudetto, Jeda: «Juve e Milan hanno quel DNA per esserci ancora, ma la Lazio...»

Le parole di Jeda sulla Lotta Scudetto, in esclusiva a Cagliarinews24.com: «La Lazio sta giocano molto bene, c’è tanto equilibrio, ma…»

Jeda ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito le sue parole sulla lotta scudetto.

Allargando il discorso al campionato di Serie A 2024-2025: quali pensa che siano le favorite per la vittoria dello scudetto? La Juventus si sta staccando dal gruppo?

«Io penso che per l’organico e per come sta giocando la favorita resti l’Inter, hanno un livello molto alto nella rosa, non si nota la differenza quando esce uno ed entra l’altro. Io subito sotto nella corsa per lo scudetto metto Napoli ed Atalanta, dopo ci sono la Juventus ed il Milan ma non dimenticherei la Lazio che sta facendo un bel campionato. Per lo scudetto l’equilibrio è tanto anche se vedo l’Inter un pelino sopra alle altre per il grande calcio che sta facendo. In questo momento io metto la Juventus un po’ fuori da quel gruppetto ma bisogna vedere cosa riuscirà a fare Thiago Motta quando a recupererà tutti i giocatori che ora sono infortunati. Secondo me ora sono fuori dalla lotta per il titolo per la qualità del gioco espresso ma chiaramente la Juventus è la Juventus, stesso discorso vale per il Milan: sono squadre che nel DNA hanno la parola scudetto. Queste squadre stanno correndo tanto ma poi magari tra poco inizieranno a farlo anche le squadre che sono più sotto e le cose cambierranno. Per me la sorpresa del campionato in questo momento è la Fiorentina!».

