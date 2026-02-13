Lotito e la tensione nel Club biancoceleste: le firme della petizione aumentano! I nomi

Lotito risponde alle critiche ma sono sempre più i firmatari della petizione! Le ultime sulla squadra di Sarri e sulle vicissitudini societarie

La tensione intorno al futuro della Lazio e alla figura di Claudio Lotito si fa sempre più intensa. La petizione lanciata dai tifosi biancocelesti, con oltre 40.000 firme, chiede a Lotito di cedere il club dopo quasi 22 anni di presidenza. La protesta, come riportato dal Corriere dello Sport, ha sollevato reazioni anche tra alcuni amici politici del presidente, membri del Lazio Club Montecitorio, che si trovano ora in imbarazzo. Tra i firmatari della petizione, infatti, ci sono figure illustri come Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di Giorgia Meloni, l’ex direttore di Rai1 Mauro Mazza, e l’attivista politico Alessandro Di Battista. A questi si aggiungono anche Federico Palmaroli (Osho) e Andrea Stroppa, tra gli altri.

Lotito, le voci in discordia: una “abnorme maggioranza” in protesta

Il dissenso si è fatto sentire anche tra i tifosi che hanno deciso di boicottare l’ingresso allo stadio, aderendo allo sciopero indetto dalla Curva Nord per la partita Lazio-Atalanta. Mauro Mazza ha criticato aspramente Lotito, affermando che non si può più tornare indietro e lamentando la mancanza di rispetto per la storia e gli eroi della Lazio, come Tommaso Maestrelli, Pino Wilson e Giorgio Chinaglia. Angelo Mellone, direttore del Day Time di Rai, ha confessato di essere combattuto, pur essendo stato felice della recente qualificazione della Lazio in Coppa Italia. La critica al presidente della Lazio è rivolta anche alla gestione delle dichiarazioni di Lotito, che ha minimizzato la protesta definendola una “sparuta minoranza”, per poi ritrovarsi ora con una contestazione molto più ampia.

La risposta di Lotito: nessuna intenzione di cedere il club

Claudio Lotito, pur riconoscendo il diritto al dissenso dei tifosi, ha risposto alle critiche con fermezza. In una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, il presidente ha sottolineato che il dissenso esiste e va rispettato, ma ha ribadito la sua intenzione di proseguire alla guida del club. Lotito ha anche evidenziato l’importanza della passione dei tifosi per la Lazio e ha annunciato che sarà presentato pubblicamente il progetto per il nuovo stadio Flaminio, già consegnato al Comune.

Nonostante le voci di un possibile compratore, come rivelato da Fiorello, Lotito continua a guardare avanti con determinazione, facendo sapere che non ha alcuna intenzione di cedere la società.

Il contrasto tra tifosi e presidente della Lazio sembra destinato a proseguire, con il tifo che non molla la protesta, mentre Lotito risponde con azioni concrete, puntando sul futuro della squadra e sui progetti di sviluppo.