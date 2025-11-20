Lotito propone un emendamento: via il divieto di pubblicità indiretta sulle scommesse! Le ultime

Nuova proposta di Lotito: abolire il divieto di pubblicità indiretta per il gioco d’azzardo. Tutti i dettagli

Tra gli emendamenti presentati alla manovra di bilancio 2026 spicca quello firmato da Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. La proposta mira ad abrogare il divieto di pubblicità indiretta legata a scommesse e giochi d’azzardo, una norma che da anni limita la promozione di questo settore.

Come ricorda CalcioeFinanza.it, il divieto riguarda tuttora manifestazioni sportive, culturali e artistiche, oltre a trasmissioni televisive e radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni di vario tipo, affissioni e canali digitali, compresi i social media. L’emendamento non interviene invece sul divieto di pubblicità diretta, che resterebbe in vigore.

Questa normativa risale al decreto Dignità del 2018, che vietava qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro su qualunque mezzo di comunicazione. La proposta di Lotito, se approvata, segnerebbe un cambio significativo rispetto alle regole introdotte sette anni fa.

