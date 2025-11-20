 Lotito propone un emendamento: via il divieto di pubblicità indiretta sulle scommesse! Le ultime
Connect with us

News

Lotito propone un emendamento: via il divieto di pubblicità indiretta sulle scommesse! Le ultime

News

Immobile Lazio, l'ex bomber biancoceleste sarà in campo contro la squadra di Sarri? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore

News

Gila, l'emozionante dedica del difensore spagnolo alla compagna: cosa ha scritto il centrale sui social

News

Infortunio Rovella, la pubalgia fa ormai parte del passato: il centrocampista ha un obiettivo chiaro per il prossimo futuro

News

Lazio, CLAMOROSO retroscena! Gabriele Pulici chiamato dalla società dopo le critiche social: cosa è successo

News

Lotito propone un emendamento: via il divieto di pubblicità indiretta sulle scommesse! Le ultime

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Lotito

Nuova proposta di Lotito: abolire il divieto di pubblicità indiretta per il gioco d’azzardo. Tutti i dettagli

Tra gli emendamenti presentati alla manovra di bilancio 2026 spicca quello firmato da Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. La proposta mira ad abrogare il divieto di pubblicità indiretta legata a scommesse e giochi d’azzardo, una norma che da anni limita la promozione di questo settore.

Come ricorda CalcioeFinanza.it, il divieto riguarda tuttora manifestazioni sportive, culturali e artistiche, oltre a trasmissioni televisive e radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni di vario tipo, affissioni e canali digitali, compresi i social media. L’emendamento non interviene invece sul divieto di pubblicità diretta, che resterebbe in vigore.

Questa normativa risale al decreto Dignità del 2018, che vietava qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro su qualunque mezzo di comunicazione. La proposta di Lotito, se approvata, segnerebbe un cambio significativo rispetto alle regole introdotte sette anni fa.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.