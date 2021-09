Lotito: «Derby? Serve atteggiamento da grande squadra. Sarri e Mou...»

Claudio Lotito ha parlato del momento della Lazio, del gioco dei biancocelesti e del derby di domenica contro la Roma

Sarà una settimana intensa quella che aspetta la Lazio di Maurizio Sarri, giovedì impegnata contro il Torino e domenica nel derby contro la Roma. Il presidente Claudio Lotito ha toccato diversi punti nel suo intervento a margine della presentazione delle iniziative del club in vista della stracittadina.

Le sue parole: «Questa Lazio è propositiva, anche se certo, i risultati si possono raggiungere anche facendo catenaccio. Nel derby mi auguro un atteggiamento di una squadra che vuole lottare per grandi traguardi perché la società ha fatto di tutto affinché ciò accada. Serve pazienza, bisogna acquisire quella mentalità e quegli automatismi che oggi faticano ad arrivare perché c’era un assetto tattico diverso. La mia figura? Non credo si possa recriminare nulla, spero che i tifosi apprezzino gli sforzi fatti. Essere della Lazio deve essere motivo d’orgoglio. Non dimentichiamoci che dopo la Juventus siamo la squadra che ha vinto di più negli ultimi anni. Il duello Sarri contro Mourinho? Nessuna sensazione, personalizzare gli eventi è sbagliato. In campo ci vanno i giocatori e l’allenatore, i primi devono essere fedeli esecutori di ciò che decide il secondo»