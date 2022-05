Lotito: «Trionfo Roma? Solo la Juve ha vinto più della Lazio»

Claudio Lotito ha parlato a margine della presentazione del libro “La Regina del Fioretto”, alla Casina dell’Orologio a Villa Borghese

Claudio Lotito ha commentato il successo della Roma in Conference League a margine della presentazione del libro “La Regina del Fioretto” alla Casina dell’Orologio a Villa Borghese. Le parole del presidente biancoceleste riportate da Sportface.

RIVOLUZIONE – «Più che di rivoluzione parlerei di rinnovamento, un perfezionamento di un lavoro intrapreso e che porteremo a compimento. I cambiamenti saranno quelli giusti e necessari per rendere ancor più competitiva la squadra e potere lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati».

ROMA – «Se la vittoria della Roma in Conference mi dà stimoli? Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che, dopo la Juventus, la Lazio ha vinto più di tutte, con tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana. E poi si è sempre classificata nelle posizioni di alta classifica. Come laziali abbiamo nel nostro palmares una storia di vittorie e trofei molto importanti. Detto questo, ogni volta che vince il merito fa sempre piacere. Nel momento in cui ci sono competizioni internazionali sono un italiano e faccio in modo che prevalgano gli interessi nazionali».