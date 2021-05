Lotito resta alla Salernitana? Il presidente studia la soluzione

Il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe studiando una soluzione per la questione della cessione della Salernitana

Neanche il tempo di festeggiare la promozione in Serie A della sua Salernitana, che il presidente Claudio Lotito è già al lavoro per il futuro. Infatti, il patron della Lazio dovrebbe cedere la propria quota societaria e gli acquirenti non devono in alcun modo essere legati a lui.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Repubblica, il numero uno biancoceleste e granata starebbe già studiando una soluzione per non figurare proprietario del club, ma per rimanere in qualche modo legato alla squadra campana. Nelle prossime settimane si attendono aggiornamenti.