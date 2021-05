Lotito vende la Salernitana? Ecco cosa dice il regolamento della Figc

Claudio Lotito è chiamato a fare una scelta dopo la salita della Salernitana in Serie A. Ecco cosa può succedere

Adesso è realtà: la Salernitana il prossimo anno giocherà la Serie A. Il club di Claudio Lotito è stato promosso nella massima serie e ora il presidente è chiamato ad una scelta: vende il club granata?

Il patron di Lazio e Salernitana dovrà decidere in quale società rimanere a capo. Infatti, stando alle norme federali, la stessa persona non può avere la proprietà di due squadre nella stessa categoria. Al momento non esiste neppure l’ipotesi di lasciare la Salernitana nelle mani del cognato Marco Mezzaroma: persone con vincoli di parentela non possono guidare due club della stessa serie.