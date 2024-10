Lotito a Sky: «Baroni scelta NON CASUALE, i risultati ci stanno dando RAGIONE. Creato un NUOVO CORSO della Lazio»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così prima del match contro il Nizza: le sue dichiarazioni a Sky Sport

Claudio Lotito a Sky Sport prima di Lazio Nizza.

BARONI SCELTA GIUSTA – «Il pallone per tutti e il calcio per pochi. Facciamo valutazioni sulle potenzialità della persona. Baroni non è stata una scelta a caso o su presupposti economici, ma convinta di carattere tecnico. Mi pare che oggi i risultati ci stanno dando ragione».

INCHIESTA CURVE – «Non conosco i fatti e non esprimo giudizi. Assumo una posizione chiara che ho sempre assunto. Uno deve scegliere tra legalità e consenso, le squadre devono scegliere la prima, comportando l’allontanamento dei soggetti che usano il calcio come elemento di profitto. Ci sono una serie di attività nelle curve di carattere illegale, portando allo svilimento del valore sportivo e determinano problemi di sicurezza. Servono norme apposite per impedire questa situazione».

CHI DEI NUOVI ACQUISTI LO RENDE PIU’ ORGOGLIOSO – «La scelta importante è aver creato un nuovo corso della Lazio basato sul merito, sulle potenzialità atletiche e agonistiche, sulla voglia di portare a casa i risultati, sull’umiltà di questo gruppo. Mi auguro che questi aspetti si mantengano per tutta la stagione, vedrete che daranno grandi soddisfazioni ai nostri tifosi».

CHIUDERE IL MERCATO PRIMA DEL CAMPIONATO – «Decideranno le 20 società, con un voto quasi sempre all’unanimità. Vedremo la soluzione migliore nell’interesse del calcio».