Lotito: «Offerta per Milinkovic? Ancora non è arrivata» Le parole del presidente Lotito

Ci ha pensato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a fare chiarezza sulla situazione legata alla cessione di Milinkovic Savic.

Ecco le parole del numero uno biancoceleste a Tag24

OFFERTA – «Questa offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà fatta. Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso. Io non ho parlato di un’offerta giusta, perché se aspettassimo quella giusta non lo cederemmo a quelle cifre. Ho preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno. Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto».

