Lotito punta al Nasdaq: la Lazio studia la quotazione a Wall Street, con l’esempio Cadice che ha raccolto una cifra da record
Obiettivo Nasdaq per Lotito: la Lazio guarda al modello Cadice, primo club professionistico quotato a New York con un risultato da 400 milioni
La Lazio si prepara a una sfida di grande prestigio, ma dalle stanze di Formello arriva anche un segnale positivo che va oltre il rettangolo di gioco.
La dirigenza biancoceleste guarda con soddisfazione al lavoro svolto negli ultimi mesi, convinta di aver intrapreso un percorso che potrebbe aprire nuove prospettive di crescita e consolidamento internazionale.
L’esempio arriva dalla Spagna: il Cadice, club di Serie B, è riuscito a quotarsi al Nasdaq, diventando la prima squadra professionistica a compiere questo passo.
L’operazione ha avuto un impatto straordinario, con una raccolta di 400 milioni di euro in un solo giorno, come riportato dal Corriere della Sera. Un risultato che ha acceso l’interesse di molti dirigenti sportivi, mostrando come il calcio possa dialogare direttamente con i grandi mercati finanziari globali.
