Lazio Torino, Lotito non si arrende e prepara la denuncia penale

Secondo il Corriere dello Sport, il presidente Lotito potrebbe andare oltre la giustizia sportiva per quanto riguarda il caso Lazio Torino

Claudio Lotito fa sul serio e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport sarebbe intenzionato a far sfociare il caso Lazio-Torino nel penale. Il presidente biancoceleste starebbe pensando di rivolgersi alla Procura della Repubblica di Torino per denunciare l’Asl, che avrebbe artificiosamente allungato la quarantena dei granata per impedire la partenza verso Roma.

Lo scenario pertanto, appare chiaro. I ricorsi andranno oltre la Corte Sportiva d’Appello e il Collegio di Garanzia del CONI.