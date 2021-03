Lazio Torino, Lotito «ha il campionato in mano»: cosa sta succedendo

Lazio Torino, ancora non c’è la decisione del Giudice. Lotito, però, ha in mano il campionato di Serie A: ecco cosa sta succedendo

Tra giovedì e venerdì prossimo dovrebbe arrivare la prima sentenza su Lazio Torino. Come spiega Il Messaggero, certamente la decisione lascerà scontento qualcuno e si finirà dunque a processo. Difficile l’assegnazione della vittoria alla Lazio, ma Lotito è pronto a combattere fino in fondo.

Come sottolinea il quotidiano, il presidente «ha subito un jolly nel cilindro per il processo tamponi. Guai a scherzare con le penalizzazione della Lazio quando Lotito ha il campionato in mano».