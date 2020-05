Lazio, tensioni tra Lotito e Marotta sulla ripresa della Serie A

Il presidente della Lazio ed il direttore dell’Inter avrebbero avuto delle divergenze sulla ripresa della Serie A

La Serie A finalmente sta tornando, ma non tutti sono felici di questo. In questi giorni l’Inter si è molto lamentata di come non sia agevolata dai molti incontri ravvicinati.

Secondo Larepubblica.it, questo fatto non sarebbe andato giù al presidente della Lazio Lotito, che si è mosso in prima persona per la ripresa del campionato, e si sarebbe scontrato con Marotta. Chi da sempre si è espresso contro il ritorno del calcio in Italia è Urbano Cairo, presidente del Torino, che, sempre secondo il portale, avrebbe avuto dei piccoli screzi con il presidente della FIGC Gravina. Volenti o nolenti, la Serie A riapre e nessuno si può sottrarre a ciò.