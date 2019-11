Lotito, il patron biancoceleste interessato ad un altro club di Serie B

Lotito, il patron della Lazio avrebbe formulato un’offerta per rilevare il Trapani, attualmente in Serie B

L’edizione odierna de La Repubblica riporta di un interesse del presidente della Lazio Claudio Lotito per il Trapani. Il numero uno biancoceleste, che ha acquistato anche la Salernitana, avrebbe già formulato un’offerta per rilevare il club che non vive un’ottima condizione finanziaria.

Stando a quanto riporta il quotidiano proprio la scorsa settimana due emissari di Lotito erano presenti al Provinciale in occasione di Trapani- Cosenza.