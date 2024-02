Lotito vola a Formello: colloquio a parte con i senatori! Cosa si sono detti

Lotito vola a Formello: colloquio a parte tra il patron biancoceleste e i senatori del club. Ecco di cosa hanno parlato

Come scrive Il Messaggero, Claudio Lotito è stato ieri a Formello per parlare con i senatori di casa Lazio, tornando a discutere di quei premi dei quali non si era più parlato dopo gli scorsi mesi.

Un gesto, quello del patron, per provare a scuotere una squadra apparsa ultimamente spenta, ma che ha bisogno di riaccendersi subito visto il match di Bergamo che vale un pezzo di qualificazione Champions.