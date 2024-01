Lotito: «Felipe Anderson? Ciò che conta è la Lazio. Tare alla Roma? Vi dico che…». Le dichiarazioni del presidente

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha presenziato a un evento della Regione e si è concesso ai microfoni dei giornalisti. Tra i tanti temi affrontati anche due molto spinosi in casa biancoceleste, ovvero il rinnovo di Felipe Anderson, e le voci dell’ex Tare alla Roma. Le sue dichiarazioni:

FELIPE ANDERSON – «La Lazio ormai è da anni un punto di arrivo e non di partenza. È un grande giocatore, oltre che un grande professionista, ma alla fine ciò che conta è il club. Possiamo essere tranquilli e coscienti dei nostri mezzi».

TARE – «Igli alla Roma? È una bravissima persona e un grande professionista. Io però non dò consigli a nessuno. Ha pensato si fosse chiuso un ciclo, ma rimangino la stima e l’affetto per lui. Rispetto la sua scelta. Nel calcio non mancano i giocatori, gli allenatori o i direttori. Sono i presidenti tifosi, non i tifosi presidenti, quelli che mancano».