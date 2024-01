Lotito e Fabiani delusi da una Lazio in evidente calo contro l’Inter: adesso si prepara la rivoluzione biancoceleste! Le ultime

Lotito e Fabiani sono pronti a dare il via alla rivoluzione in casa Lazio. Come spiega Il Messaggero, i dirigenti biancocelesti sono rimasti delusi dalla sconcertante sconfitta subita in Supercoppa e preparano ora l’avvio di un nuovo ciclo.

Rischiano grosso tutti i senatori, che potrebbero salutare a giugno. Sicuramente ci saranno diversi tagli nello spogliatoio di una squadra che ha bisogno di freschezza e per questo segue diversi giovanotti per dare vita ad un altro inizio.