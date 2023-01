Lotito, duro confronto con la Lazio a Formello: il presidente vuole una reazione

Claudio Lotito non ha digerito la sconfitta contro il Lecce e ha chiesto ieri un’immediata reazione alla Lazio contro l’Empoli

Claudio Lotito non ci sta. Il presidente della Lazio, furioso per la bruttissima sconfitta di Lecce, si è presentato ieri in ritiro per un duro confronto con la squadra alla presenza di tutta la rosa, di Sarri e del DS Tare.

Allenamento posticipato di oltre un’ora e richiesta ai calciatori di un’immediata reazione a partire dalla gara di domani alle 15 contro l’Empoli. Per Lotito si può anche perdere ma non in quel modo e senza opporre la minima reazione. Serve altro per la Champions League. Domani Immobile e compagni saranno chiamati a dare una risposta. Lo riporta il Corriere dello Sport.