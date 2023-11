Lotito torna sul derby: «Alcuni episodi arbitrali…». Poi arriva l’annuncio di mercato

Il patron della Lazio non ci sta, Claudio Lotito è tornato sul derby con la Roma prima di dare un annuncio di calciomercato

In una lunga intervista al Corriere della Sera il numero uno della Lazio Claudio Lotito ha detto la sua sul recente derby con la Roma, prima dell’annuncio a sorpresa sul rinnovo di Felipe Anderson.

CHAMPIONS LEAGUE – «Noi facciamo investimenti. I frutti del nostro lavoro sono a lungo termine, per questo, in molti sbagliano spesso il pronostico su di noi a caldo. Anche in Champions League stiamo facendo bene, in campo internazionale. Credo sia la dimostrazione che stiamo lavorando bene».

DERBY – «Contro la Roma la squadra è entrata in campo molto determinata. Abbiamo preso un palo con Luis Alberto, davvero un peccato. Alcuni episodi, poi, l’arbitro poteva interpretarli in maniera diversa. A volte un episodio può cambiare tutto».

RINNOVO FELIPE ANDERSON – «La nostra intenzione è di tenerlo. Felipe non ha espresso il desiderio di andare via dalla Lazio, troveremo sicuramente un punto di incontro. Anche Sarri ha detto chiaramente di voler restare, smentendo voci messe in giro solamente per disgregare. Alla Lazio c’è grande senso d’appartenenza».