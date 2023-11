Furia Lotito, non parla con la squadra da due giorni: ecco il motivo

Furia Lotito, il presidente biancoceleste non parla alla squadra di Maurizio Sarri da due giorni: il retroscena alla base della scelta

Spunta un importante retroscena svelato da Il Messaggero su Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Il patron negli ultimi due giorni è rimasto in silenzio, non è intervenuto dopo la sconfitta di Bologna, non ha parlato con Sarri né messo piede nello spogliatoio. Lotito è furioso ma si sta contenendo per il bene della Lazio. Conoscendolo però non resisterà a lungo.