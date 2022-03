Cana: «Sono in clima Derby e andrò allo stadio. Vi svelo il ricordo migliore»

Lorik Cana, ex difensore della Lazio, ha parlato del Derby contro la Roma del prossimo fine settimana: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky, Lorik Cana, ex difensore della Lazio, ha analizzato il Derby di domenica pomeriggio:

«Se sono in clima derby? Sì, assolutamente. Penso che andrò allo stadio, ero presente anche all’andata e ho portato bene alla Lazio, spero di farlo ancora. Sono molto vicine in classifica, non possono sbagliare più».

RICORDO MIGLIORE – «Ne ho tanti, ovviamente il primo che mi viene in mente è quello in finale di Coppa Italia. Ho giocato tanti derby, quello di Roma è fantastico e ho solo bei ricordi. Anche Totti che va a fare il selfie… Ma in generale ho un ottimo ricordo».