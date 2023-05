Lorenzo Amoruso: «Champions? Penso che la Lazio possa farcela»

L’ex giocatore ha espresso il suo parere sulla lotta Champions

Intervistato da TvPlay, l’ex giocatore Lorenzo Amoruso ha espresso il suo parere sull’accesa lotta Champions, che vede coinvolta anche la Lazio.

LE PAROLE- Chi va? Penso che la Lazio, sia per i punti di vantaggio che per il calendario, possa rientrare tra le prime quattro. Su Inter e Milan, invece, peseranno gli impegni nelle Coppe, con i nerazzurri che avranno anche la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La Juve, secondo me, farà i suoi punti e riuscirà ad entrare in Champions. Mentre penso che Atalanta e Roma siano del tutto fuori