Lombardi, rilanciarsi a Salerno per riconquistare la Lazio

Cristiano Lombardi, esterno laziale in prestito alla Salernitana, spera di poter trovare più spazio nella Lazio in futuro

Tanti anni trascorsi con la casacca biancoceleste addosso e ancora tanta voglia di Lazio nelle proprie vene. Cristiano Lombardi, talentuoso esterno viterbese attualmente in prestito alla Salernitana di Ventura, ha intenzione di scolpire il proprio nome negli annali capitolini. Il classe ’95 è apprezzato per il suo spirito di sacrificio e per la sua abnegazione ma sa farsi rispettare anche per le proprie buone doti tecniche. L’ex Venezia è un attaccante esterno di fascia sinistra molto veloce, può giocare come seconda punta o come laterale offensivo in un tridente; mister Inzaghi ha molta stima dell’attuale numero 23 dei lagunari, e spera che possa tornare a Roma con molta più esperienza da mettere al servizio della causa biancoceleste.