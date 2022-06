Loftus Cheek Lazio, Tare categorico: «No, non ci interessa»

Calciomercato Lazio, Tare nega l’interesse della società per Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea e pupillo di Sarri

Loftus-Cheek è uno dei nomi più fatti per il futuro della Lazio. Il giocatore è un pupillo di Sarri che non ha mai nascosto il suo desiderio di rivederlo alla sua corte. Il centrocampista – dopo un momento di appannamento – è tornato ad essere uno dei protagonisti del Chelsea e l’ostacolo dell’ingaggio non semplifica di certo la trattativa per portarlo a Roma.

Come riporta Corrieredellosport.it, inoltre, a negare ogni interesse per Loftus-Cheek è stato lo stesso Tare che – per i microfoni di Sportitalia – si è espresso con un secco: «No, non ci interessa». Per la Lazio e tutti i suoi tifosi si prospetta una caldissima estate di calciomercato.