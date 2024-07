Lo Celso Lazio, la RIVELAZIONE: l’argentino è stato OFFERTO ancora! La RISPOSTA del club

Lo Celso Lazio, rivelazione di mercato sul club biancoceleste: offerto ancora una volta l’argentino. Arriva la risposta

Repubblica, nella sua edizione odierna, riporta un retroscena sul calciomercato Lazio. Come già accaduto in passato sarebbe stato infatti offerto Giovanni Lo Celso, protagonista nell’ultima finale di Copa America con l’assist per il gol decisivo di Lautaro.

Il giocatore andrà in scadenza con il Tottenham nell’estate del 2025 e il suo cartellino viene valutato sui 10 milioni di euro, ma dalla Capitale si sono detti non interessati al suo acquisto. Magari ci proverà un’altra italiana, ma non il club biancoceleste.