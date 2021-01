Liverpool Manchester U., Reina e Leiva prendono in giro Pereira FOTO

Liverpool-Manchester United è il big match del pomeriggio, Leiva e Reina prendono in giro Pereira

Prima il derby della Capitale, poi il big match tra Liverpool e Manchester U. Un weekend calcistico pieno e vivo di emozioni, soprattutto per chi quei colori li ha indossati, come Pereira, Leiva e Reina. E proprio tra i tre è nato un siparieto sui social con il portiere che ha ripostato una story Instagram dell’ex United – in cui incita i Red Devils – prendendolo in giro: «Non andò così bene per te, amico».