Liverpool, Klopp ha un piano preciso per Firmino: le ultime

Il tecnico tedesco del Liverpool, Jurgen Klopp, non vuole perdere Firmino e ha intenzione di convincerlo a rinnovare il contratto

Roberto Firmino andrà in scadenza nel 2023, ma Jurgen Klopp non vuole perdere l’attaccante brasiliano e per questo assieme alla società sta lavorando al rinnovo del giocatore.

Secondo quanto riportato da Football Insider, nelle prossime settimane potrebbe arrivare la proposta dei Reds all’attaccante.