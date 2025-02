Liverani: «Contro il Venezia l’assenza di Castellanos si è fatta sentire, e la squadra ha creato davvero poco»

Liverani, l’ex biancoceleste analizza alla luce del pari di Venezia di sabato la prestazione dei biancocelesti rilasciando queste sue considerazioni

Il pari di Venezia ha lasciato un grande amaro in bocca alla Lazio e ai tifosi, i quali si aspettavano un altro finale in vista della trasferta di Milano di domani contro l’Inter. Lo sa bene anche Liverani, il quale da ex biancoceleste esprime cosi la sua analisi sulla prestazione delle aquile

PAROLE – Tutte le sfide sono complicate. Il Venezia si sta giocando le ultime chances di salvezza e sapevamo che avrebbe fatto la gara della vita; buon prova la loro, noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. L’assenza di Castellanos e qualche giocatore sottotono hanno creato delle problematiche. Sono gare che se le sblocchi con l’occasione di Dia, cambiano. E’ vero che, tolta quella, hai creato poco. Bisognava creare di più le premesse per fare gol; sappiamo che non era facile, a dimostrazione del campionato anche abbastanza equilibrato. Questi punti, da qui alla fine, possono essere importanti

BELAHYANE – Belahyane? Esordio discreto, per la partita che era e le difficoltà che c’erano. Non è subentrato in un momento semplice, ha buona qualità tecnica e ha personalità nonostante la giovane età. Ha fatto l’esordio nel peggior momento ma ha risposto presente e ha mandato un messaggio all’allenatore, per fargli capire che può contare su di lui. Domani credo che ci saranno tanti cambiamenti nell’Inter, probabilmente 2 su 3 del centrocampo riposeranno. Anche davanti cambierà qualcosa e dietro pure ci saranno delle rotazioni

PARTITA CONTRO L’INTER – La Lazio sarà più attenta, questa è una gara diversa che ti può portare anche ai calci di rigore. Il risultato del campionato ha dato delle indicazioni, credo la Lazio farà una partita più accorta tatticamente, almeno all’inizio. In Coppa Italia spazio a Lazzari, Gigot, Pellegrini e Tchaouna? Sono curioso di vedere Tchaouna, per me non è assolutamente una punta centrale; è un esperimento che si può fare, è di grande movimento, attaccherà bene la profondità. Non l’ho allenato molto, ma comunque non era il mio pensiero metterlo come punta centrale. Magari qui ha lavorato in questa posizione. Sono curioso anche di vedere come reagirà Pellegrini dopo l’esclusione, vediamo che segnale manderà. E’ tutto nelle sue mani. Lazzari è la giusta alternativa a Marusic. Gigot-Gila ci sta come coppia