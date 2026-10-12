Liverani: «La Lazio per storia e blasone deve poter competere per l’Europa» – Lazio News 24

Fabio Liverani, ex centrocampista biancoceleste, ha commentato l’importante vittoria della Lazio fissando gli obiettivi della formazione capitolina

La Lazio conquista una vittoria preziosa allo stadio Olimpico superando il Monza, ma l’andamento della gara continua a far discutere gli addetti ai lavori. La prestazione dei biancocelesti ha infatti mostrato due volti ben distinti tra la prima e la seconda frazione di gioco.

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Il primo tempo perfetto della Lazio secondo Fabio Liverani

Sulla prestazione dei capitolini è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex centrocampista Fabio Liverani, che ha elogiato la partenza della squadra guidata da Gennaro Gattuso: «Il primo tempo è stato davvero bello, intenso, di qualità, gioco e pressione. Poi siamo rimasti quasi basiti dai primi 20′ del secondo tempo. L’ha detto anche Gattuso, bisogna capire i motivi di quello che è avvenuto dopo quella bella partenza. Credo che le partite possano essere anche gestite».

La gestione dei blackout nella ripresa

I cali di tensione riscontrati durante la ripresa rappresentano il principale aspetto da correggere per lo staff tecnico, come sottolineato dallo stesso Liverani: «Questo non significa non giocare più o fare tutti quegli errori tecnici visti nel secondo tempo. Il contropiede lo prendi perché non sei più connesso nella partita, non hai più la percezione del pericolo. Poi è difficile riattaccare la spina, ma alla fine sono stati bravi perché l’hanno gestita bene».

Le prospettive europee della Lazio

Infine, l’ex calciatore si è espresso sulle reali ambizioni della formazione romana in ottica classifica: «La Lazio per storia e blasone deve poter competere per l’Europa. Ad oggi non possiamo ancora saperlo se questo avverrà, dobbiamo aspettare il girone d’andata. Certo che non sempre riuscirai a portare a casa il risultato se replichi quei blackout visti con Milan, Venezia e Monza. Questo problema va risolto».