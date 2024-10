Liverani sulla Lazio: «È stata composta come voleva Baroni»

Liverani ha parlato della Lazio di mister Baroni. Per l’ex biancoceleste la squadra è stata costruita come voleva l’allenatore

Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio e allenatore del Lecce nella recente Serie A, ha lasciato un’intervista ai microfoni di TMW. Ha commentato così la squadra di mister Marco Baroni.

COMPOSTA COME VOLEVA BARONI – «È una squadra che deve arrivare in Europa League, non può starne fuori. È stata composta come voleva Baroni: Dia è un giocatore molto forte, sa fare tutto oltre al gol, Noslin negli spazi è molto forte, Castellanos mi piace tantissimo»