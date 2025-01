Liverani Lazio, ecco il suggerimento di mercato: «Ecco chi prenderei tra Casadei e Belahyane; Ibra? Gli va dato tempo»

Liverani Lazio, le parole di Fabio Liverani sul calciomercato dei biancocelesti: «Casadei o Belahyane? Ecco chi prendere io»

Fabio Liverani su RadioSei ha commentato il calciomercato Lazio; di seguito le sue parole sul nuovo arrivo Ibrahimovic e sui rinforzi da prendere a centrocampo.

CAMPIONATO – «In fin dei conti i risultati che stanno arrivando dai recuperi sono positivi per la Lazio, al netto del pareggio col Como. Ora bisogna tornare a giocare su certi livelli. Prima di tutto servono buone notizie dall’infermeria, quindi la brillantezza fisica. Ciò che mi preoccupa maggiormente è l’approccio di queste ultime partite, questo è un fattore fondamentale. Poi la Lazio la partita la fa quasi sempre, ma l’inizio gara non puoi sbagliarlo, perché ti ritrovi spesso a rincorrere e non solo come risultato. All’inizio la Lazio le ribaltava spesso le partite, ma non può essere una costante. Col Verona non si può davvero sbagliare».

MERCATO – «Forse prenderei Casadei. Sa giocare a calcio ed è strutturato fisicamente. Fra tutti i nomi, è lui quello che preferisco e lo vedo coerente con la linea scelta dal club anche a livello di caratteristiche. Belahyane può giocare da play nel 4-3-3, ha più qualità in quel ruolo. Casadei può fare il trequartista nel 4-2-3-1. Ha buon inserimento e sa calciare in porta. Ha qualità offensive. Ci sta che la società voglia guardare al futuro con un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Vecino».

IBRAHIMOVIC – «Non mi aspetto che possa fare la differenza subito. Ha faticato a Frosinone, credo non si debbano avere enormi aspettative su di lui, lasciamogli il tempo d’inserirsi».