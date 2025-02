Liverani: «Ecco cosa deve fare la Lazio per battere il Milan». E su Mandas-Provedel...

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la super sfida di domenica tra Milan e Lazio

L’ex centrocampista della Lazio, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha commentato quella che sarà la sfida di domenica tra Milan e Lazio e cosa dovrebbero fare i biancocelesti per battere i rossoneri.

SULLA PARTITA – «C’è fragilità, moltissimi errori evidenti. I gol presi contro il Bologna sono grossolani, come non avessero la percezione del pericolo durante la gara. C’è poca attenzione in tanti momenti della partita, il Milan ad oggi è la più fragile fra tutte le concorrenti per il quarto posto. La Lazio dovrebbe essere brava ad approfittare di queste difficoltà. Non deve dare al Milan la possibilità di esprimersi».

SU MANDAS-PROVEDEL «Mandas-Provedel? Se gioca Mandas finisce anche il pensiero del riposo per il 94. A quel punto Baroni non potrebbe più ‘nascondere’ i suoi pensieri e le gerarchie cambierebbero…»