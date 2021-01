Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Atalanta

«Esonero? Adesso ero nello spogliatoio, non si parla mai dopo una partita. Loro faranno le loro valutazioni. Ora c’è una gara tra tre giorni contro la Lazio, mi concentro su quella. Poi vedremo». Così Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l’Atalanta, perso dai ducali per 3-0.