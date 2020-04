LIVE Emergenza Coronavirus, le notizie dalla Serie A e non solo – 13 aprile

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le notizie

Dopo il decreto del Premier Conte l’Italia si ferma. Anche il mondo del calcio è stato letteralmente travolto dall’Emergenza Coronavirus: tutti gli aggiornamenti sulle sorti delle competizioni europee, i calendari dei singoli campionati e le decisioni dei club.

REZZA – Il professore dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato il suo parere sulla possibile ripartenza della Serie A. QUI LE DICHIARAZIONI

ACCORDO TRA UEFA ED ECA – Le due organizzazioni avrebbero trovato l’accordo per la programmazione delle fasi finali di Champions ed Europa League. QUI LA NOTIZIA

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come di consueto, in serata è arrivato il bollettino della Protezione Civile che aggiorna la situazione in Italia rispetto al Coronavirus. QUI LA NOTIZIA