Uefa, arriva l’intesa con l’ECA per le date delle coppe

Dalla Spagna sono sicuri che l’ECA e la UEFA abbiano trovato l’accordo sulle modalità di gioco di Champions ed Europa League

Campo neutro, gara secca e porte chiuse, tutto ciò in agosto: queste sono le condizioni stabilite da Uefa ed Eca per le fase finali di Champions ed Europa League.

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, i due organi istituzionali si sarebbero accordati per far concludere le competizioni in due settimane e quindi dare la priorità ai tornei nazionali. Con questa opzione non verrà intaccata la pianificazione della prossima edizione. Si aspetta solo l’ufficialità.