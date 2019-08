LIVE Calciomercato Lazio: tentativo spagnolo per Durmisi, Wallace verso la conferma

Live Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 30 agosto che riguardano i biancocelesti

Lunedì ci sarà il gong finale e anche questa sessione di calciomercato sarà giunta al termine. La Lazio dal canto suo non farà particolari operazioni in entrata e probabilmente anche in uscita. Per tutta l’estate si è provato a piazzare sia Wallace che Durmisi, che non rientrano più nei piani della società, ma al momento è tutto fermo.

Il brasiliano non ha mercato mentre il danese è stato accostato prima all’Olympique Marsiglia, poi al Fenerbahce ma il mercato turco chiude questa sera e quindi con molta probabilità non si riuscirà a chiudere. Sull’ex Betis c’è anche l’interesse degli spagnoli del Leganés. In attacco si conferma invece l’acquisto di Gondo Cedric che però verrà girato al Catanzaro in prestito.

I biancocelesti invece sembrano aver definitivamente trattenuto i suoi gioielli: Luis Alberto, Milinkovic e Caicedo che sono tutti molto vicini al rinnovo del contratto.