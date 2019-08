Luis Alberto primi contatti con la società per il rinnovo: i dettagli

Il Mago si è reso protagonista già nella prima apparizione della Lazio a Genova

Arrivano segnali importanti in casa Lazio per quanto riguarda il futuro di Luis Alberto. Lo spagnolo ha vissuto un’estate travagliata fatta di continui botta e risposta anche con il patron Lotito. Alcune dichiarazioni del numero uno bianoceleste infatti non sono piaciute al Mago che per mesi ha subito anche il corteggiamento del Siviglia. La sua ex squadra lo voleva di nuovo in rosa ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale e alla fine lo spagnolo è rimasto a Roma per iniziare la sua quarta stagione con la Lazio.

La situazione

Come riporta il Corriere dello Sport la società è pronta ad offrire a Luis Alberto il rinnovo di contratto con conseguente adeguamento economico nel caso in cui il giocatore sia decisivo in questa stagione. La prima in maglia biancoceleste fu un disastro, la seconda strabiliante, la terza con alti e bassi, questa deve essere perfetta. Lo spagnolo vive un momento di forma fisica perfetta, la voglia di mettersi in mostra è tanta e la gara di domenica scorsa lo dimostra: due assist perfetti prima per Immobile e poi per Correa. In questi giorni ci sono stati contatti tra la società e manager del Mago, il suo contratto è in scadenza nel 2022 e da 1,8 milioni percepiti attualmente potrebbe raggiungere i 2 con l’adeguamento.