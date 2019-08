Calciomercato Lazio, acquistato Cedric Gondo: verrà girato in prestito al Catanzaro

Calciomercato Lazio, un altro acquisto della Lazio è Cedric Gondo

Non ci saranno colpi di scena in questi ultimi giorni di mercato. La trattative sul tavolo della Lazio sono chiuse, chi doveva essere acquistato è arrivato, nessun colpo di coda ne corse contro il tempo. Si conclude così un’altra sessione di calciomercato anche se in realtà un’altra piccola operazione c’è. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti i biancocelesti hanno acquistato Cedric Gondo, attaccante ivoriano classe 1996, 1,87 cm di altezza per 200.000 euro. E’ una punta, non quella richiesta da mister Inzaghi, ma un colpo in prospettiva. Il giocatore effettuerà le visite mediche in Paideia e poi verrà girato in prestito al Catanzaro.