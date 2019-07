LIVE Calciomercato Lazio, prima offerta per Szoboszlai, svolta Milinkovic. Dalla Francia, idea Koscielny

Live Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 23 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE / Calciomercato Lazio – Tutte le trattative dei biancocelesti del 23 luglio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Svolta nella situazione Milinkovic. Passi importanti del Manchester United per il serbo (leggi qui la notizia).

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe formulato una prima offerta al Salisburgo per Szoboszlai (qui i dettagli).

MILINKOVIC – Ancora tutto da decidere per Milinkovic Savic. Il gigante serbo si allena e non pensa alle voci di mercato, ma PSG e Manchester Utd sono pronte a darsi battaglia per il centrocampista. La sua ambizione è quella di vestire la maglia di un top club, mentre Lotito ha promesso di lasciarlo andare davanti ad un’offerta adeguata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli ultimi contatti tra l’agente e i francesi del Paris Saint-Germain sarebbero stati significativi, ma la Lazio non chiede meno di 90 milioni. Se il numero 21 dovesse partire, la società punterebbe tutto su Szoboszlai .

KOSCIELNY – Dalla Francia l’ultima indiscrezione. Koscielny cerca squadra e la Lazio (insieme alla Roma) è stata inserita come meta possibile dal portale France Football. Il giocatore è in uscita dall’Arsenal, i rapporti coi Gunners si sono incrinati e il difensore si è rifiutato di partire per la tournée negli Stati Uniti. Il contratto è in scadenza nel 2020 e con 10 milioni potrebbe partire, operazione che però sembra improbabile visto il recente acquisto di Vavro.