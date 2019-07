Calciomercato Lazio, c’è l’offerta per Szoboszlai: i dettagli

Calciomercato Lazio / Dominik Szoboszlai resta un pensiero fisso per Igli Tare, che avrebbe già formulato un’offerta al Salisburgo

Milinkovic si, Milinkovic no. Continua ad essere questo il tema più caldo in casa Lazio. Fino a quando il futuro del serbo non sarà più nitido, il calciomercato biancoceleste potrebbe subire scossoni in un senso o nell’altro.

OFFERTA – Per la sostituzione di Sergej, il nome in cima alla lista dei desideri di Igli Tare è quello di Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lotito avrebbe già avanzato una prima offerta al club austriaco di 15 milioni. Il Salisburgo parte da 20, la distanza quindi, qualora fosse confermata questa offerta sarebbe di 5 milioni. In attesa di scoprire il futuro di Milinkovic, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata.