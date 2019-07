Lazio, Yazici in pole per il dopo-Milinkovic: fissato il costo del cartellino

Tra i tanti profili accostati alla Lazio per il dopo Milinkovic, l’unico in corsa sembra essere Yazici, centrocampista del Trabzonspor

Come anticipato, il futuro di Milinkovic è ancora tutto da decidere. La Lazio, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui il ‘Sergente’ dovesse dire addio, sta monitorando vari profili. Tra tutti, l’unico ancora in corsa per approdare nella Capitale sembra essere Yusuf Yazici, centrocampista turco del Trabzonspor. Arrivare al giocatore, però, non sarà semplice. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il Lille è fortemente interessato ed i francesi avrebbero già avanzato un’offerta vicina ai 15 milioni richiesti per lasciarlo partire. I biancocelesti dovrebbero aspettare di definire la questione ‘Sergente’ prima di procedere con la trattativa, e questo potrebbe rappresentare un rischio.

DETTAGLI – Il giocatore, classe ’97, nell’ultima stagione ha realizzato 4 gol e 3 assist. Calciatore duttile, può posizionarsi come trequartista nel 4-2-3-1, centrale nel 4-4-2 o mezzala in un 3-5-2. Yazici, dall’alto del suo metro e 85, è un interessante mix di fisicità e tecnica. I rapporti tra le due società, risalenti all’operazione Onazi del 2016, sono buoni e questo potrebbe aiutare. Per far sì che l’operazione decolli, però, bisognerà fare prima chiarezza su Sergej.